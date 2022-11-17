Власти Украины сообщили о новых российских ударах. В Одессе и Днепре произошли взрывы

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Российские военные нанесли новые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщают представители украинских властей.

Утром 17 ноября был нанесен массированный удар по объекту инфраструктуры Одесской области, сообщил глава обладминистрации Максим Марченко. Также взрыв произошел в самой Одессе, пишет местное издание «Думская». В нескольких домах выбило стекла.

В городе Днепр произошли четыре взрыва, пишет украинский журналист Анатолий Шарий. По данным замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в результате обстрела Днепра есть «несколько попаданий в два инфраструктурных объекта». По предварительным данным, пострадал один человек.

Взрывы также были слышны утром в Киеве. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что в регионе работает система ПВО. По предварительной информации, над Киевом сбиты две крылатые ракеты.

Воздушная тревога была объявлена утром 17 ноября по всей территории Украины.

Украинская энергетическая компания ДТЭК начала вводить экстренные отключения электроэнергии по всей территории страны.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Предыдущий массированный удар по инфраструктуре Украины Минобороны РФ нанесло 15 ноября — в день саммита G20 на Бали. В российском ведомстве отчитались об успешном поражении всех заданных целей из числа объектов военного управления и энергетики Украины.

Власти Украины назвали обстрелы 15 ноября самым массированным ударом по энергетике страны с начала войны. За день были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры, без света остались более семи миллионов абонентов, рассказал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

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