Минобороны РФ заявило, что российские войска не обстреливали Киев

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15 ноября Минобороны РФ нанесло массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, подтвердил в среду представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

По его словам, все ракеты попали точно в назначенные цели. Удары наносились только по целям на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы, уточнил Конашенков.

При этом представитель Минобороны отрицает, что 15 ноября российские военные наносили ракетные удары по Киеву.

Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.

Власти Украины назвали обстрелы 15 ноября самым массированным ударом по энергетике страны с начала войны. За день были повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры, без света остались более семи миллионов абонентов, рассказал замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко. В ВСУ сообщили, что всего российские военные выпустили около ста ракет по целям в Украине. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о повреждениях в трех жилых домах в городе вследствие российского обстрела. Также сообщалось об одном погибшем местном жителе.

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