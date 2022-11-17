ФСБ дополнила перечень несекретных сведений, передача которых «иностранным источникам» угрожает безопасности. В него добавлен пункт о перевозках военных

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Федеральная служба безопасности расширила перечень не относящихся к гостайне сведений «в области военной, военно-технической деятельности, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ».

В обновленной версии, опубликованной на Официальном интернет-портале правовой информации, пункт, касающийся сведений о дислокации, действительных наименованиях, организационной структуре, вооружении и численности Вооруженных сил РФ и других силовых структур, дополнен сведениями «о перевозках, маршрутах транспортировки и передвижения» сотрудников этих ведомств.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

ФСБ утвердила список сведений по оборонной и космической тематике, не относящихся к гостайне, передача которых иностранным государствам может навредить безопасности России, в конце сентября 2021 года. Приказ об утверждении списка, напоминает «Интерфакс», был издан в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Этот закон позволяет объявить «иностранным агентом» физическое лицо, если оно осуществляет на территории РФ «в интересах иностранных источников» целенаправленный сбор сведений, входящих в этот список.

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