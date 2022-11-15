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Власти Украины утверждают, что россияне при отступлении открыли ворота СИЗО в Херсоне. На свободе оказались сотни осужденных — в том числе за убийства

Источник: Українські Новини

Российская армия при отступлении из Херсона выпустила из СИЗО 457 заключенных. Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

По утверждению Клименко, 166 сбежавших уже обнаружены и направлены в СИЗО на территории Одесской и Николаевской областей.

По данным Hromadske, все заключенные сбежали из херсонского СИЗО, когда администрация учреждения эвакуировалась вместе с российскими военными. Кто-то из сотрудников, утверждает издание, открыл ворота.

Российское издание «Сирена» опубликовало список сбежавших заключенных — среди них 124 человека осуждены за убийства, 11 — за изнасилования.

Отступление России из Херсона