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Российская армия при отступлении из Херсона выпустила из СИЗО 457 заключенных. Об этом заявил в эфире телемарафона председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

По утверждению Клименко, 166 сбежавших уже обнаружены и направлены в СИЗО на территории Одесской и Николаевской областей.

По данным Hromadske, все заключенные сбежали из херсонского СИЗО, когда администрация учреждения эвакуировалась вместе с российскими военными. Кто-то из сотрудников, утверждает издание, открыл ворота.

Российское издание «Сирена» опубликовало список сбежавших заключенных — среди них 124 человека осуждены за убийства, 11 — за изнасилования.