«Это было этнической чисткой» Что рассказывают жители освобожденного Херсона о российской оккупации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Российский военнослужащий на одной из улиц Херсона. 11 июля 2022 года Сергей Бобылев / ТАСС

Журналисты The New York Times и The Times побывали в Херсоне после отступления войск России и собрали свидетельства местных жителей о произволе и жестокости российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти задокументировали более 400 военных преступлений российских военнослужащих в Херсонской области, а правоохранительные органы находят на освобожденных территориях тела убитых — и мирных жителей, и военных.

Среди жителей Херсона, с которыми поговорили журналисты, была воспитательница детского сада Елена. Она рассказала, что российские военные надели ей мешок на голову и увели в подвал из-за того, что она вела проукраинский стрим в тиктоке. По ее словам, солдаты РФ бросили на пол подвала американские и британские флаги, чтобы задержанные топтали их, когда тех будут заводить и выводить.

Елена утверждает, что ее накачали наркотиками и 11 дней удерживали в заключении, а затем обвинили в экстремизме и поддержке киевского правительства. Ее освободили только после того, как она согласилась под запись на камеру отказаться от своих взглядов.

Другой собеседник западных изданий — владелец херсонского кафе — сообщил, что пьяный российский солдат пригрозил ему, что бросит гранату в его заведение, если предприниматель откажется перевести цены с гривен в рубли. «Они стояли снаружи и хватали проходящих мимо женщин», — рассказал он.

Газета The Times сравнивает атмосферу в Херсоне во время российской оккупации со сталинским террором. «Я тщательно взвешивал свои слова, прежде чем говорить с кем-либо, потому что никогда не знаешь, кто может донести на тебя, если ты скажешь что-то проукраинское», — рассказал изданию местный бизнесмен Александр Савельев.

Строитель Сергей Блошко сообщил, что был вынужден в течение девяти месяцев прятаться у друзей. Он опасался задержания за участие в митингах против оккупации, которые проходили в марте, вскоре после того, как российские войска вошли в Херсон. По словам Блошко, некоторые его друзья после задержания пропали. К Сергею военные приходили домой. Не обнаружив его, они унесли холодильник и телевизор, утверждает он.

«Они подавляли проукраинское население. То, что здесь происходило, было этнической чисткой», — заявил Блошко The New York Times.

Пенсионерка Ирина Родаванова рассказала журналистам, что военнослужащие избили ее мужа на обочине дороги, обвинив в нарушении правил дорожного движения. Она считает, что именно жестокое отношение российских военных к местному населению оттолкнуло херсонцев и могло стать одной из главных причин провала «русификации» города.

Херсон был единственным областным центром Украины, который российской армии удалось захватить с начала вторжения в страну. В конце сентября Кремль формально аннексировал оккупированную часть Херсонской области наряду с захваченными территориями Запорожской области Украины, а также самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

После захвата Херсона власти РФ и местные пророссийские чиновники называли город «русским» и утверждали, что «Россия здесь навсегда». В городе ввели расчеты в рублях, школы перевели на российские учебные программы, преподавать там начали на русском языке. В Херсоне транслировали пропагандистские телепередачи, а также развесили на улицах баннеры с пророссийскими лозунгами (после отвода войск РФ местные жители их разорвали).

По рассказам, собранным журналистами, некоторые жители города отказывались подчиняться требованиям оккупационных властей. Так, назначенные РФ чиновники требовали от сотрудницы херсонского таксопарка Ольги Макарчук платить по счетам в рублях, но та продолжила рассчитываться в гривнах. Еще одна местная жительница Ирина Дягилева отправила дочь в школу, где, по ее словам, учителя втайне преподавали по украинским программам, а вместо заучивания российского гимна приветствовали учеников словами «Слава Украине!»

Российское командование объявило об отступлении из Херсона 9 ноября на фоне проблем со снабжением своей группировки на правом берегу Днепра, где находится Херсон. Минобороны РФ решило вывести войска на левый берег реки. Через два дня в город вошли первые подразделения украинских военных.

Власти Украины проводят в Херсоне «стабилизационные» мероприятия, которые могут занять несколько недель. 14 ноября в город приехал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле продолжают утверждать, что Херсон — «это территория РФ».