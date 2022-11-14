Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Кремле отказались комментировать сообщения о приезде Владимира Зеленского в освобожденный Херсон.

«Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория РФ», — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

14 ноября мировые и украинские СМИ сообщили, что в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Позже появились фото и видео-свидетельства из города. В том числе их опубликовал сам Зеленский в телеграм-канале.

Новость дополняется

Все новости дня

Война Двести шестьдесят четвертый день

Все новости дня

Война Двести шестьдесят четвертый день