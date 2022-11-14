Reuters: Зеленский посетил Херсон

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Власти Украины пока не сообщили о визите главы государства в город, освобожденный от российской оккупации на прошлой неделе. Поездки Зеленского на освобождаемые территории заранее не анонсируются.

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