«Никто не выстрелил, не было возможности, прыгали только от снарядов» Мобилизованные из Новосибирска отказались воевать после того, как их без подготовки отправили на передовую

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Мобилизованные на сборном пункте в Новосибирске. 26 сентября 2022 года Кирилл Кухмарь / ТАСС

30-летнего Алексея (имя изменено) из Новосибирска, служившего в армии около 10 лет назад, мобилизовали 26 сентября 2022 года, а через месяц его вместе с другими призывниками посадили в поезд, пообещав, что они продолжат военную подготовку по месту прибытия. Вместо этого, как сообщает NGS.ru, военнослужащих 27 октября высадили в поселке (его название не указывается) и следующие четыре дня они занимались строительством палаточного лагеря в соседнем лесу. 1 ноября, как рассказала жена Алексея Елизавета (имя изменено), мобилизованным выдали бронежилеты и каски. После этого они 10 дней не входили на связь. В следующий раз Алексей позвонил супруге 12 ноября.

«Если вкратце, то их сразу привезли на передовую, под обстрел. Артиллерия работала без остановки. Там они нашли какой-то заброшенный дом, в нем спали. Еды-воды не было. Никакого командования толком не было. Они не знали, что делать дальше. 8 ноября он и его товарищи написали рапорт, что не могут продолжать службу. Они отдали оружие, и их увезли в безопасное место», — пересказала содержание разговора Елизавета.

О том, что происходило с военнослужащими в течение этих дней, журналистам также рассказала Юлия, жена еще одного мобилизованного из Новосибирска: «3-го числа их увезли на передовую <…> Они спрятались в домике под обстрелами, под „Градами“. Я спрашиваю: „Вы за эти дни стреляли?“, муж говорит, что никто не выстрелил, не было возможности, прыгали только от снарядов».

По словам Елизаветы, помимо ее мужа от участия в боевых действиях отказались еще 11 мобилизованных. Они написали совместный рапорт, в котором было сказано: «Я не согласен нести службу в боевых передовых частях из-за отсутствия моральной, психологической, физической подготовки. Согласен нести службу в тыловых частях и на уже освобожденной территории».

Юлия рассказала, что отказников перевезли в палаточный лагерь в приграничной области, куда 15 ноября приехала военная полиция. По ее словам, мобилизованных обещали перевести в ремонтную часть, однако она сомневается, что командиры сдержат обещание.

«Наши мужья не отказываются служить! Но они просят провести медкомиссию, которая так и не была проведена, и направить их выполнять какие-то тыловые работы или, может, на завод. Они согласны пахать круглыми сутками, но только не идти на передовую, под эти „Грады“ и обстрелы, без должной подготовки», — сказала она.

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