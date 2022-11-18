Житель Новосибирска восемь лет служил в «ополчении» самопровозглашенной ЛНР. Летом 2022-го он прекратил воевать, но потом его мобилизовали На фронте он подал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях
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В середине ноября 2022 года жены мобилизованных из Новосибирска рассказали о своих мужьях, отказавшихся воевать в Украине после того, как их отправили на передовую без подготовки. С рапортами к командованию обратились 12 человек. С одним из них — участником донбасского «ополчения», пытавшимся избежать мобилизации — поговорили журналисты издания NGS.ru.
Житель Новосибирска Петр М. (его фамилия не раскрывается из соображений безопасности) рассказал, что участвовал в войне в Украине с февраля 2022 года в рядах вооруженных формирований самопровозглашенной ЛНР. Более того, он добавил, что с 2014 года «тоже был в ополчении». Летом 2022-го он вернулся в Новосибирск, а осенью получил повестку в армию.
По словам Петра, он не собирался возвращаться в Украину, но все равно пошел в военкомат. В итоге его мобилизовали. «Я предоставил им свой военный билет из Луганска, все-все сделал, все документы, в общем, собрал. Но никто меня не стал слушать», — рассказал он.
Около месяца Петр провел в учебном лагере Новосибирского высшего военного командного училища. По его словам, мобилизованные лишь трижды выезжали на стрельбы, где военным выдавали по 60 патронов, а большую часть подготовки призывников составляли построения на плацу. Петр говорит, что на это тратили по три-четыре часа каждый день.
В конце октября Петра вместе с другими мобилизованными отправили в один из поселков на юге России, а затем перебросили на передовую. «Мы все время находились под артиллерийским огнем. Провели там дней 12, наверное. Я ребят, как смог, вывел оттуда. Собрал 12 человек», — рассказывает Петр.
Мобилизованные подписали коллективный рапорт об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях на передовой. После этого у военнослужащих забрали оружие и снаряжение, а их самих перевезли в лагерь на прифронтовой территории, где они живут в палатках в ожидании, когда командование решит, что с ними делать дальше.
Давят морально каждый день. Строят и спрашивают: «Что делать с вами?» А мы им ничего не говорим. Зарплаты пришли женам, детям. Мы сразу сказали: «Хотите — заберите, нам ничего не надо». Каждое утро офицеры приезжают и говорят: «Вы готовы в окопы обратно?» У них не получается — они про нас забывают, а на следующий день все заново. Вот эти чистые офицеры и говорят. Мы здесь только их увидели, вообще увидели, что оказывается, какие-то офицеры есть. Каждый день в нас тыкают этими деньгами, зарплатами.
Петр рассказал, что помимо новосибирцев в лагере находятся еще несколько десятков мужчин, включая контрактных военнослужащих, которые тоже отказались воевать на передовой из-за недостаточной подготовки. При этом около 40–50 человек, по его словам, после уговоров командования все же вернулись на линию фронта.
«Да мы просто ни к чему не готовы. Понимаете, мы стояли на плацу, нам сказали, что вы будете службу нести на освобожденных территориях, а в итоге вот что. Мы вообще хотим отсюда вернуться. Здесь слесаря, в основном. Я уже [будучи] на передовой, *** [блин], объяснял [другим мобилизованным], как почистить грязный автомат, как его разбирать. А так, у нас автомат и четыре рожка, и мы просто пытаемся окапываться на позиции. В принципе никто ничего не знает. 80% мобилизованных ничего не объясняют, просто сажают в „Урал“ и везут, и ты просто оказываешься уже перед фактом», — рассказал Петр.
Вместе с мобилизованными рапорты об отказе продолжать службу на передовой написали трое контрактников из Новосибирской области, которые добровольно записались в армию. Они тоже утверждают, что оказались на передовой без необходимой подготовки. «Рапорты наши просто положили в карман. Сейчас нам говорят об уголовной ответственности за отказное, говорят про пять лет срока [заключения]», — рассказал один из них.