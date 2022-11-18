В Москве на Новый год откажутся от фейерверков и уличных концертов

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Новогодние празднования в Москве на фоне войны пройдут без фейерверков и больших уличных концертов. Такое решение принял мэр города Сергей Собянин, сославшись на итоги опроса москвичей.

Согласно голосованию на «Активном гражданине», более 50%, отвечая на вопрос, как Москва должна отпраздновать Новый год, выбрали вариант ответа: «Сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а вырученные от проведения мероприятий средства направить на поддержку участников специальной военной операции».

«Встречу Нового, 2023-го года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома, — написал Собянин в своем блоге. — От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу».

18 ноября опубликовал результаты опроса россиян о том, как праздновать новогодние праздники «на фоне специальной военной операции». Только 12% респондентов предложили отказаться от праздничного оформления городов. Остальные предложили не отказываться от этого, но больше 70% выступили за то, чтобы власти не покупали новую иллюминацию и украшения.

В октябре на фоне мобилизации в России власти нескольких регионов заявили, что откажутся от новогодних торжеств. В Минобороны РФ заявили, что считают такие решения «преждевременными и ненужными».

На российском ТВ пообещали в праздники обеспечить зрителям «новогоднее настроение, несмотря на все изменения в стране и в мире».

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