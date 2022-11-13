Песков: Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

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Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов, мобилизованных самопровозглашенными ДНР и ЛНР, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — цитирует его РИА Новости.

Документы, подтверждающие это поручение, судя по всему, пока не опубликованы.

За несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине ЛНР и ДНР объявили всеобщую мобилизацию, отправив на войну десятки тысяч мужчин, в том числе студентов. Местные жители рассказывали об облавах на улицах населенных пунктах и о поиске призывников по квартирам.

Известен случай мобилизации 25 февраля 18-летнего школьника. 12 ноября стало известно, что его демобилизовали.