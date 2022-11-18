«Яндекс.Маркет» скупил все оставшиеся в России товары IKEA

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«Яндекс.Маркет» договорился с компанией IKEA о выкупе всех ее оставшихся в России товаров. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе торговой площадки «Яндекса».

Агентство пишет, что заключенное соглашение касается более 20 миллионов товаров из всех категорий. Они поступят в продажу до конца этого года. Другие детали сделки не раскрываются.

«Соглашение с IKEA поможет „Яндекс.Маркету“ усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс», — отметили в пресс-службе.

В начале марта IKEA объявила о приостановке своей работы в России из-за вторжения России в Украину и последовавших санкций. В июне компания объявила о фактическом уходе с российского рынка, анонсировав финальную распродажу, которая началась 5 июля и завершилась 15 августа.

В конце лета ТАСС со ссылкой на свои источники писал, что шведская мебельная сеть рассчитывает вернуться на российский рынок в течение двух лет.

Как прошла финальная распродажа IKEA

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили

Как прошла финальная распродажа IKEA

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили