Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Шведская мебельная сеть IKEA не намерена покидать российский рынок и рассчитывает вновь открыть свои магазины в течение двух лет. Об этом ТАСС заявил близкий к компании источник.

По информации собеседника агентства, сейчас IKEA не ищет покупателя на свой бизнес в России и сохраняет штат из 700 сотрудников, но даже если продаст свои заводы, то сможет в будущем производить на них товары по договорным ценам.

IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохранит порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег. Заводы компания, конечно, продаст ввиду давления из Швеции, но с тем опционом, что в дальнейшем эти заводы будут производить продукцию под их заказы по приемлемой стоимости.

Источник также отметил, что некоторое время компании хватит средств на зарплату сотрудникам, а позже IKEA предложит им альтернативные варианты трудоустройства или минимальное жалование с перспективой вернуться в команду после открытия магазинов.

Официально в IKEA сообщение ТАСС пока не комментировали.

В начале марта из-за войны в Украине IKEA объявила о приостановке своей работы в России и Беларуси. Летом компания провела финальную онлайн-распродажу в России, которая сопровождалась массовыми сбоями.

Как проходила финальная распродажа IKEA

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили

Как проходила финальная распродажа IKEA

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили