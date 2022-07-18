IKEA ограничила 15 минутами возможность покупки товаров на своей последней онлайн-распродаже в России. Ранее компания ввела электронную очередь

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IKEA ограничила время для покупки товаров на своем сайте в рамках финальной онлайн-распродажи в России.

Теперь, отстояв электронную очередь, покупатель должен будет выбрать покупки за 10-15 минут. Если он не уложится в этот срок, то система может вернуть его обратно в очередь.

IKEA объявила об уходе из России (официально в пресс-релизе компании говорилось о «сокращении масштабов бизнеса») в июне. Магазины компании не работают с начала марта.

Финальная распродажа товаров на сайте IKEA началась 5 июля. Из-за огромного числа покупателей сайт практически сразу упал; после этого компания приостанавливала акцию по техническим причинам несколько раз. С 12 июля IKEA ввела онлайн-очередь для покупок; время ожидания в ней может составлять до нескольких часов.

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