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На «Муз-ТВ» заглушили в песне слово «война» — а также «мир»

Источник: Подъем

Телеканал «Муз-ТВ» в записи программы «Битва поколений», показанной 19 ноября, заглушил слова «мир» и «война» в песне, которую исполняла певица Zivert, сообщили «Подъем» и «Осторожно, новости».

Zivert выступала с кавером на песню своей оппонентки Евы Польны «Все решено». В этой песне есть такие слова: «Мы голосуем за мир, но снова в моде война». Судя по записи программы, слово «мир» заглушили как «м**», а «войну» — полностью.

Ведущий программы «Битва поколений» Константин Анисимов отказался от комментариев. Телеканал «Муз-ТВ» пока это не комментировал.

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