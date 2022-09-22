Зеленский на Генассамблее ООН потребовал создать специальный трибунал для России и предложил «формулу мира»

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил «формулу мира», один из пунктов которой подразумевает наказание России за вторжение в Украину. Об этом он заявил в видеообращении к делегатам 77-й Генассамблеи ООН.

«Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания… Украина требует наказания за попытку украсть нашу территорию. Наказания за убийство тысяч людей. Наказания за пытки и унижения женщин и мужчин. Наказание за катастрофическую турбулентность, которую Россия спровоцировала своей незаконной войной, и не только для нас, украинцев, но и для всего мира», — заявил президент Украины.

Зеленский призвал продолжать вводить санкции против РФ, до конца войны изолировать страну от международных организаций и лишить права голоса, в том числе права вето в Совбезе ООН, вводить визовые ограничения в отношении россиян, а также создать специальный трибунал по делу о преступлениях России и разработать механизм компенсации ущерба.

«Россия обязана заплатить за эту войну своими активами. Это тоже наказание. Это одно из самых страшных наказаний для российских должностных лиц, которые ценят деньги превыше всего», — считает украинский лидер.

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«Формула мира», которую предложил Зеленский, подразумевает еще четыре пункта: защита жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантии безопасности, решимость защищаться. По его словам, эта формула может сработать не только для Украины, но и для других стран, которые могут оказаться в похожей ситуации.

Президент подчеркнул, что урегулирование военного конфликта может произойти только на основе украинской «формулы мира».

Мирные переговоры России и Украины были прерваны весной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале сентября заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но речь при этом может идти лишь о выполнении российских условий, которые остаются неизменными с начала войны. В свою очередь Владимир Зеленский говорил, что сейчас не готов вести переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не видит с российской стороны «желания быть конструктивными».

16 сентября Генеральная Ассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на заседании не лично, а по видео в порядке исключения из-за продолжающейся войны. Предложение разрешить украинскому лидеру выступить поддержала 101 страна, еще 19 воздержались. Против проголосовали семь стран: Россия, Беларусь, Куба, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея и Сирия.

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