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За последний год мир пережил множество потрясений: продовольственный кризис, рекордная жара, наводнения, засухи, ковид, инфляция. И жестокая, бессмысленная война, развязанная по воле одного человека. Давайте начистоту: постоянный член Совета безопасности ООН вторгся на территорию соседа. Попытался стереть суверенное государство с карты.

Сегодня президент России Владимир Путин снова угрожал Европе ядерным оружием. Россия теперь набирает больше солдат, чтобы отправить их на войну, а Кремль организует бутафорские референдумы, чтобы аннексировать части Украины. Это нарушение Устава ООН.

Путин утверждает, что ему пришлось действовать, так как Россия была под угрозой. Но никто не угрожал России, и никто, кроме самой России, не искал конфликта. Мы даже предупреждали, что [вторжение] грядет, и вместе со многими из вас мы пытались его предотвратить.

Истинные мотивы Путина можно услышать в его собственных речах. Прямо перед вторжением в Украину он сказал, что «Украина была создана Россией» и никогда «не была настоящим государством». А теперь мы видим удары по школам, вокзалам и больницам.

И еще более ужасающие свидетельства зверств и военных преступлений. Массовые захоронения в Изюме. Тела со следами пыток. Это война на уничтожение Украины как государства. И права украинцев на существование. Вот так просто.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили, это должно заставить вашу кровь похолодеть. Поэтому 141 государство на Генассамблее ООН собрались, чтобы однозначно осудить войну России с Украиной.

США потратили больше 25 миллиардов долларов на поддержку Украины. И мы работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия заплатила за зверства и военные преступления. Потому что если государства смогут реализовывать свои имперские амбиции без последствий, мы поставим под угрозу все, что было положено в основу ООН. Все.

Каждая победа на поле боя — заслуга украинских солдат. Но за последний год весь мир тоже прошел проверку. И мы не поколебались. Мы выбрали свободу. Мы выбрали суверенитет. Мы выбрали принципы, закрепленные в Уставе ООН. Мы встали на сторону Украины.

Как и вы все, США хотят, чтобы война закончилась — на справедливых условиях. Условиях, под которыми мы бы все подписались: что нельзя силой забирать территорию соседа. Единственная страна, которая стоит на пути — это Россия. Поэтому каждая страна в ООН, которая подписалась под общими принципами, должна быть твердой и непоколебимой в своей решимости. Украина имеет все те же права, что и любая другая суверенная страна. Мы вместе с Украиной. Мы против российской агрессии. Точка.

Я также верю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной, чтобы лучше отвечать нуждам современного мира. Члены Совбеза ООН, включая США, должны последовательно защищать Устав ООН и воздерживаться от права вето, за исключением редких, экстраординарных ситуаций. Только так Совет останется надежным и эффективным органом.

Для тех же целей США поддерживают увеличение числа постоянных и непостоянных членов Совбеза.

Это приблизительный пересказ выступления президента США Джо Байдена на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Приведенные фразы не обязательно являются точными цитатами. Полностью выступление смотрите здесь.

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Фото на обложке: Anna Moneymaker / Getty Images