Война Двести шестьдесят девятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 ноября читайте здесь.

Главные новости:

В ночь на 19 ноября российские войска обстреляли Запорожье. Один из районов города, сообщили местные власти, остался без тепла.

Телеграм-каналы распространили видео, на котором, как утверждается, показан расстрел украинскими военными российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за российских ударов почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

В Беларуси отправлен в отставку командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.

ост замглавы МИД.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР объявили о демобилизации студентов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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