Война Двести шестьдесят девятый день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- В ночь на 19 ноября российские войска обстреляли Запорожье. Один из районов города, сообщили местные власти, остался без тепла.
- Телеграм-каналы распространили видео, на котором, как утверждается, показан расстрел украинскими военными российских пленных. СК РФ возбудил уголовное дело.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за российских ударов почти половина энергосистемы страны выведена из строя.
- В Беларуси отправлен в отставку командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Игорь Голуб.
- ост замглавы МИД.
- В самопровозглашенных ЛНР и ДНР объявили о демобилизации студентов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
Российские войска ночью вновь обстреляли Запорожье
Удар был нанесен по одному из объектов промышленной инфраструктуры, заявил глава областной администрации Александр Старух. На объекте возник пожар.
Из-за обстрела, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, половина одного из районов города осталась без теплоснабжения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Противник ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки российских войск в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещеевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
- За минувшие сутки противник нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- С 10 по 16 ноября в город Горловка из Майорской в больничные учреждения доставлены около 500 раненых российских военнослужащих, значительная часть из них недавно мобилизованные.
- Подтверждено огневое поражение района сосредоточения противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек убитыми и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на территории Крыма.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 269 дней. Спасибо, что вы с нами все это время.