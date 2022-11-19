Под Санкт-Петербургом произошел взрыв на газопроводе. Пламя возникшего пожара видно на расстоянии многих километров

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Неподалеку от северо-восточных окраин Санкт-Петербурга произошел сильный взрыв, после чего начался пожар. Фото и видео в соцсетях выкладывают очевидцы.

Как сообщили власти Ленинградской области, взрыв произошел на газозаправочной станции во Всеволожском районе неподалеку от поселка Бернгардовка.

Сейчас пожар тушат две бригады спасателей. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что угрозы распространения огня на жилые массивы нет.

Причины инцидента пока неясны. Есть ли пострадавшие, неизвестно.