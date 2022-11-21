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18 ноября в интернете разошлась видеосъемка событий, связанных с гибелью группы российских военных в Макеевке Луганской области. На первом видео россияне ложатся на землю — очевидно, сдаваясь в украинский плен. После этого, вероятно, один из их сослуживцев открывает огонь в сторону украинцев и съемка прерывается. На втором ролике, снятом с высоты, 12 россиян — судя по всему, уже мертвые — лежат в тех же местах; на головах некоторых из них видны следы пулевых ранений. Россия обвинила Украину в расправе над безоружными пленными; звучали и оценки, согласно которым военное преступление (вероломство при сдаче в плен) совершил открывший огонь россиянин.

The New York Times подтвердила подлинность видеозаписей, запечатлевших сдачу россиян в плен, начало стрельбы и лежащих без движения солдат со следами пулевых ранений. При этом газета констатировала, что из видео нельзя однозначно сделать вывод, «как и почему» были убиты российские солдаты. Комментируя по просьбе газеты кадры с убитыми военнослужащими, доктор Рохини Хаар из организации «Врачи за права человека» заявила, что большинство из них, похоже, получили ранения в голову. «Там лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили мертвыми. Похоже, не было предпринято попыток поднять их или помочь им», — сказала она.

Эксперт по уголовному преследованию за военные преступления Ива Вукусич заявила The New York Times, что возможная классификация действий украинских военных зависит от того, в какой момент погибли лежавшие на земле россияне — в ходе перестрелки, начавшейся после того, как российский солдат открыл огонь по украинцам, или уже после его «нейтрализации», в качестве мести.

«Если эти пленные еще не были обысканы, украинцы не знали, вооружены они или нет, даже несмотря на то, что они лежали на земле. <…> Вполне возможно, что если бы этот парень не начал стрелять, все они были бы взяты в плен и выжили бы», — цитирует Вукусич The New York Times.

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина пообещала, что украинские власти «будут расследовать это видео». Представители следственных органов Украины подобных обещаний пока не давали. При этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец уже заявил, что опубликованные фрагменты видео, по его мнению, позволяют судить об инсценировке россиянами сдачи в плен — и, соответственно, о совершении ими военного преступления. «В таком случае лица из числа российских военнослужащих не могут считаться военнопленными, а ведут бой и совершают вероломство. Ответный огонь не является военным преступлением», — заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека.

Были ли изучены украинскими властями видеосвидетельства других предполагаемых военных преступлений со стороны украинских военных, неизвестно. После появления в марте записи, на которой, предположительно, украинские военные стреляют по ногам пленным россиянам, советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что «будет расследование» этой ситуации. В апреле, когда было опубликовано видео, предположительно, убийства раненого пленного в Дмитровке Киевской области, советник главы офиса президента Михаил Подоляк поставил под сомнение его подлинность (журналисты The New York Times тогда также смогли верифицировать видео).

В Кремле заявили, что Россия будет «сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет пытаться «обратить внимание на это преступление» и «в рамках международных механизмов». По словам членов российской делегации в ООН, официальное письмо с информацией о «новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными» было направлено генсеку организации Антониу Гутерришу.

В российском Совете по правам человека (откуда Владимир Путин на днях исключил нескольких правозащитников, включив «военкора» Александра Коца) пообещали направить информацию о «казни в Макеевке» «по 2000 адресам — в том числе, в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам».

Следственный комитет России после публикации видео возбудил уголовные дела по статьям о жестоком обращении с военнопленными и об убийстве двух и более лиц в связи с осуществлением служебной деятельности.

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