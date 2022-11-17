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Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, из совета исключены десять человек, включая основателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталию Евдокимову, директора информационно-аналитического центра « » Александра Верховского и журналистов Николая Сванидзе, Ивана Засурского и Екатерину Винокурову.

Вместо них в состав СПЧ вошли глава исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Юлия Белехова, депутат из самопровозглашенной ДНР Елена Шишкина и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Перестановки в Совете по правам человека пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал следующим образом: «В новых обстоятельствах другие лица становится лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. И являются наиболее правильным отражением гражданского общества».

В свою очередь исключенная из СПЧ Наталия Евдокимова сообщила, что для нее эти перестановки стали «облегчением». «В нынешнем совете не нужны люди, которые за что-то борются. Нужны те, кто поддерживает властные структуры. Раньше каждый из нас был автором и имел свой голос. Сейчас все отдано на откуп администрации президента и председателю совета господину Фадееву. Свое мнение он выдает за наше», — пояснила она.

Ежегодные совещания президента России Владимира Путина и членов СПЧ проходят в декабре. По данным «Коммерсанта», в 2022 году большинство докладов будет посвящено войне в Украине. В частности, пишет газета, исключенный из совета Николай Сванидзе хотел «поставить вопрос о фактическом запрете на антивоенные выступления и незаконной дискредитации противников войны».

В марте 2022 года 13 членов СПЧ призвали российские власти немедленно остановить боевые действия. Большинство из них 17 ноября президент своим указом исключил из состава совета.

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