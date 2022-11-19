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Украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему. Такое мнение высказал глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.

«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество», — сказал он.

Россия с начала октября наносит массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последняя такая атака была произведена 15 ноября.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате российских атак из строя выведена почти половина энергосистемы страны.

Вице-премьер Ирина Верещук уже предлагала украинцам, покинувшим страну из-за войны, не возвращаться на родину зимой. При этом специально уезжать из Украины власти никого не призывали.

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