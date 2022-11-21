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Алексей Дружинин / пресс-служба Кремля / Reuters / Scanpix / LETA

Военный летчик из Приморья Владимир Суровикин не имеет отношения к командующему российским вторжением в Украине генералу Сергею Суровикину. Об этом правнук летчика Владимир Мазич заявил журналистам «Полигон Медиа» и телеграм-канала «Можем объяснить».

Пост о родственной связи генерала с Владимиром Суровикиным появился 18 ноября в телеграм-канале «Сладков+», который ведет «военкор» и репортер ВГТРК Александр Сладков.

«Батя генерала Суровикина, оказывается, сбил три американских самолета. Погиб на Дальнем Востоке, уводя свой падающий самолет от жилых кварталов», — заявил он, сославшись на информацию от своего «старшего друга» с Дальнего Востока Василия Масюка.

Речь идет о полковнике Владимире Суровикине — участнике Великой Отечественной войны и войны в Корее. Он погиб в апреле 1966 года при крушении пилотируемого им истребителя. Когда у самолета отключился двигатель, Суровикин отвел его от жилых домов, но сам не успел катапультироваться. Летчика посмертно наградили Орденом Ленина. В Уссурийске в его честь установили мемориальную доску.

По словам «старшего друга» Сладкова, Сергей Суровикин якобы родился у вдовы военного летчика спустя пять с половиной месяцев после гибели «отца» — 11 октября 1966 года. Российский генерал действительно родился в этот день, а его отчество — Владимирович.

Кроме того, Василий Масюк заявил Сладкову, что когда Сергей Суровикин был командующий войсками Восточного военного округа в 2013-2017 годах, он «ездил на могилу отца» в селе Воздвиженка.

После публикации Сладкова прокремлевские СМИ опубликовали заметки о родственной связи российского генерала и приморского летчика. Сам Сергей Суровикин информацию о своем предполагаемом родственнике не комментировал.

Владимир Мазич утверждает, что у его прадеда не было сыновей, только дочь — его бабушка. «Проблема в том, что мы [в семье] не знаем, кто такой Сергей Суровикин. Возможно, на Дальнем Востоке что-то напутали. У нас есть надежда, что это ошибка», — заявил правнук летчика.

В Мазич, выступающий против вторжения в Украину, также попросил не делать своего прадеда участником нынешней войны, а его подвиг «элементом чьей бы то ни было „красивой“ биографии».

«Я уже свою точку [зрения] изложил. Вам необходимо обратиться к историкам. Кроме того, что я изложил, я не могу ничего [добавить]», — сказал Сладков, комментируя публикацию журналистов и заявление правнука летчика.

По словам Сладкова, он рад, что биографией Владимира Суровикина заинтересовались журналисты: «Это прекрасно, когда люди стараются прийти к знаниям каким-то, что они их проверяют. Это хорошо, это нормально, я это приветствую».

«Мы же не можем каждому закрыть рот. Обсуждение — это правильно. Я представил свою версию, кто-то — другую. Правда нас все равно рассудит», — добавил он.

При этом, судя по публикациям приморских СМИ, информация о родственной связи летчика и генерала появилась еще до поста Сладкова. Так, депутат заксобрания края Александр Захаров называл Сергея Суровикина сыном Владимира Суровикина еще 11 ноября.

О том, что российский генерал сын летчика-героя, также говорится в статьях об обоих Суровикиных в «Википедии». Источник этой информации в материалах не уточняется.

Сергей Суровикин известен как сторонник тактики массированных неизбирательных ударов по инфраструктуре. Он был назначен командующим группировкой росийских войск в Украине 8 октября — в день взрыва на Крымском мосту. С 10 октября российская армия стала регулярно обстреливать энергетические объекты Украины.

Чем известен Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской

Чем известен Сергей Суровикин

Минобороны РФ назначило нового командующего вторжением — и впервые с начала войны публично назвало его имя. Им стал генерал армии Сергей Суровикин Источники «Медузы» называют его сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской