«Вы мужчина или кто?» Совет матерей и жен мобилизованных и срочников потребовал, чтобы Путин лично встретился с ними Кремль готовит такую встречу, но с «карманными матерями»

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Минобороны РФ / Reuters / Scanpix / LETA

«Совет матерей и жен» — общественное движение родственниц мобилизованных и срочников, которые требуют вернуть их близких с фронта, — предложил президенту России Владимиру Путину провести открытую встречу.

Видеообращение с таким призывом записала организатор совета Ольга Цуканова после того, как стало известно, что Путин проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц «Совета матерей и жен» на эту встречу не пригласили.

Ольга Цуканова заявила в обращении, что президент собирается провести встречу с «карманными матерями», чтобы продемонстрировать, что власти реагируют на обращения родственников мобилизованных.

Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять? В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться?

О «Совете матерей и жен»

«Бояться уже поздно» Родственницы мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен» — они требуют вернуть близких с фронта и начать переговоры с Украиной. «Бумага» рассказывает о новом женском движении

О «Совете матерей и жен»

«Бояться уже поздно» Родственницы мобилизованных объединились в «Совет матерей и жен» — они требуют вернуть близких с фронта и начать переговоры с Украиной. «Бумага» рассказывает о новом женском движении

Газета «Ведомости» сообщила в номере от 22 ноября, что, по данным источников, близких к администрации президента, Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных, встречу приурочат ко Дню матери, который отмечают 27 ноября. Один из источников издания сказал, что президент не обойдет вниманием «тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит встречу Путина с матерями российских военнослужащих.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила изданию «Верстка», что представителей правозащитной организации не приглашали на встречу с Путиным. «Если позовут, будем думать. О чем нам говорить с Путиным? Мы миротворческая организация», — сказала Мельникова.

Неназванный собеседник «Верстки», близкий к Кремлю, сообщил, что российские власти якобы обсуждают возможность создания альтернативного, патриотического движения матерей военнослужащих. Другие источники это не подтверждали.

С конца октября родственники мобилизованных россиян в выходили на протесты, требуя, чтобы их близких вывели с линии фронта и обеспечили всем необходимым.

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