В Карелии депутаты от «Яблока» призвали Путина издать указ о завершении мобилизации

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Депутаты законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова и Инна Болучевская, представляющие партию «Яблоко», направили президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором призвали его подписать указ о завершении мобилизации.

В обращении сказано, что отсутствие соответствующего указа «сказывается на психологическом состоянии общества, является источником беспокойства и повышенной тревожности в российских семьях и трудовых коллективах, проблем со здоровьем у многих людей».

В Кремле пока не видели обращение фракции «Яблоко», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил Владимиру Путину, что в России завершены мобилизационные мероприятия, при этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. В Кремле заявили, что отдельный указ президента не нужен, а «точка поставлена». Разбор «Медузы» показал, что без соответствующего указа мобилизация не завершена.

Разбор «Медузы»

Так завершена мобилизация в России или все-таки нет? Разбираемся в заявлениях Путина, Пескова и Минобороны 7 карточек