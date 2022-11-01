«Точка поставлена». В Кремле заявили, что для завершения мобилизации не нужен указ президента

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для завершения «частичной мобилизации» в России не нужно выпускать отдельный указ президента, пишет «Интерфакс».

Сообщаем: указ не нужен, на этот счет у нас есть заключение государственного правового управления администрации президента. Соответственно, точка поставлена, частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы на счет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее.

Отвечая на уточняющий вопрос, сохранит ли силу соответствующий указ о «частичной мобилизации» и могут ли российские власти на основании него начать новый этап мобилизации, Песков сказал: «Нет, там же речь шла о конкретном количестве (призывников) — до 300 тысяч человек, соответственно этот указ выполнен».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. 31 октября Минобороны РФ заявило, что перестанет отправлять повестки тем, кто подлежит мобилизации. В тот же день президент РФ сообщил, что поговорит с юристами, чтобы понять, нужно ли указом объявлять о том, что мобилизация завершена.

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