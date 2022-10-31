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Президент России Владимир Путин сказал, что мобилизация в России завершена. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Сочи, которую транслиловал канал «Россия 24».

При этом Путин отметил, что еще не подписывал соответствующий указ, и сказал, что не знает, нужен ли он вообще.

Да, это [объявление мобилизации] было сделано моим указом <…>, но было сделано по предложению министерства обороны, а сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена.

Путин также заявил, что сейчас в боевых порядках вооруженных сил находятся только 41 тысяча мобилизованных, в то время как 259 тысяч «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку». При этом он сослался на доклад министра обороны Сергея Шойгу. Сам Шойгу говорил Путину, что в войска уже отправлены 82 тысячи человек.

Ранее 31 октября Минобороны объявило, что прекращает рассылать повестки. Шойгу докладывал Путину о завершении мобилизационных мероприятий 28 октября.

Несмотря на заявления Шойгу, из разных регионов России продолжили поступать сообщения о том, что люди продолжают получать повестки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это «определенной инерцией» военкоматов.

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