В Москве отправили под домашний арест полковника Генштаба, ответственного за призыв. Он попросил у военкома взятку стиральной машиной

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Гарнизонный военный суд Москвы отправил под домашний арест ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковника Ивана Мертвищева. Его обвинили в получении взятки в виде стиральной машины от военного комиссара, сообщает «Коммерсант».

По данным газеты, в ноябре Мертвищев должен был провести проверку объединенного военного комиссариата по району Раменки. За неделю до мероприятия полковник позвонил военному комиссару и предупредил о проверке.

Во время разговора Мертвищев намекнул, что, по его информации, дела в военкомате с набором призывников «идут из рук вон плохо», а это, в свою очередь, может негативно отразиться на дальнейшей карьере комиссара.

Полковник предложил военному комиссару купить ему стиральную машину стоимостью не менее 70 тысяч рублей, чтобы избежать последствий проверки. Комиссар сделал вид, что согласился на эти условия, а сам обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Дальнейшие переговоры с Мертвищевым вели сотрудники службы безопасности.

Правоохранительные органы задержали полковника, когда тот приехал забирать стиральную машину. В отношении Мертвищева было возбуждено уголовное дело по статье . Офицер свою вину полностью признал.

Теперь обвиняемый и его защита ждут заседания суда. ФСБ и Следственный комитет намерены проверить Мертвищева на причастность к совершению аналогичных преступлений, пишет газета.

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