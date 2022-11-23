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Европарламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. За резолюцию проголосовали 494 депутатов из 705, против — 58 депутатов, сообщается в пресс-релизе Европарламента.

Депутаты Европарламента отметили, что преднамеренные атаки и преступления, совершаемые российскими военными и подконтрольными им силами в Украине, разрушение гражданской инфраструктуры и серьезные нарушения международного и гуманитарного права приравниваются к актам терроризма и являются военными преступлениями. В свете этого они признали Россию государством — спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства.

В пресс-релизе отмечается, что сам Евросоюз юридически не может признавать государства спонсорами терроризма, поэтому Европарламент призвал ЕС и его членов создать соответствующие юридические рамки.

Депутаты также призвали Совет ЕС внести в список террористических организаций ЧВК Вагнера, 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова и «другие поддерживаемые Россией вооруженные группы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует этот решение.

Ранее парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии в той или иной формулировке объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. С призывом к странам сделать это выступили ПАСЕ и Парламентская ассамблея НАТО. Власти США отказываются включить Россию в список стран, спонсирующих терроризм.

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ПАСЕ объявила Россию «террористическим режимом», а США не хотят. Как целая страна может быть террористом? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»

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ПАСЕ объявила Россию «террористическим режимом», а США не хотят. Как целая страна может быть террористом? Выпуск рассылки «Сигнал» на «Медузе»