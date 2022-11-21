Полиция задержала активистку Марию Волох за антивоенную акцию у Минобороны РФ

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Сотрудники полиции задержали активистку партии «Яблоко» Марию Волох из-за антивоенной акции, которая прошла накануне у здания министерства обороны России. О задержании активистка сообщила в своем телеграм-канале.

По словам Волох, полицейские дежурили около ее дома с утра. Само задержание произошло в кальянной неподалеку. При задержании полицейские представились сотрудниками уголовного розыска, рассказала Волох.

Полицейские также связались с остальными участниками антивоенной акции: «Марии Баландиной звонил участковый, а Ирине Родионовой сотрудник уголовного розыска. Просили явиться в ОВД „Арбат“ на дачу объяснений. Связи с Викторией Макеевой пока нет», — написала Мария Волох.

Накануне задержания активистки провели акцию против эскалации российско-украинского конфликта и его возможного превращения в ядерную войну. Они оделись в белые маскхалаты с надписями «No nukes» и зажгли фаеры.

«Цель акции — обратить внимание людей на то, к чему может привести милитаристский угар со всех сторон и указать на альтернативный способ решения проблемы», — заявили активистки.

Мария Волох в 2022 году баллотировалась в муниципальные депутаты Москвы, однако ее, как и многих других, накануне выборов оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики, что лишило ее права избираться в течение года. По данным Sota, основанием для привлечения к административной ответственности стала запись в резюме от имени Волох о волонтерстве в штабе Навального в 2017 году, которую обнаружил сотрудник Центра «Э».

Летом Волох оштрафовали по статьям о «дискредитации» российской армии и нарушении правил проведения публичных мероприятий из-за антивоенной акции в центре Москвы. Акция была направлена против закона о «дискредитации».

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