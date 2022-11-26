Война Двести семьдесят шестой день

Зеленский раскритиковал власти Киева из-за проблем с «пунктами несокрушимости»

«Пункты несокрушимости» — это развернутые властями точки с теплом и светом, куда можно прийти при длительном отключении энергии.

«Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. <…> Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, в момент его обращения (поздно вечером 25 ноября) в городе 600 тысяч человек оставались без света, причем многие «более 20 или даже 30 часов».