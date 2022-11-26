Война Двести семьдесят шестой день
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.
«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Власти Украины начали бесплатную эвакуацию из Херсона для всех желающих.
- В Киеве без света остаются 130 тысяч человек.
- СБУ пришла с обысками к епископу Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!
В Киеве без электричества остается 130 тысяч жителей
Об этом сообщает городская военная администрация.
Водоснабжение уже восстановлено по всему городу, восстановление отопления продолжается.
Зеленский раскритиковал власти Киева из-за проблем с «пунктами несокрушимости»
«Пункты несокрушимости» — это развернутые властями точки с теплом и светом, куда можно прийти при длительном отключении энергии.
«Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. <…> Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, в момент его обращения (поздно вечером 25 ноября) в городе 600 тысяч человек оставались без света, причем многие «более 20 или даже 30 часов».
СБУ пришла с обысками к епископу Тернопольской епархии УПЦ московского патриархата
Как пишет издание «Бабель» со ссылкой на источники, это произошло 25 ноября.
По сведениям издания, епископ занимался «антиукраинской агитацией». При обысках у него нашли «русскую литературу, которая возвеличивает империализм».
Сама спецслужба не сообщала о возможных обысках у епископа Иова. На этой неделе сотрудники СБУ также приходили с обысками в Киево-Печерскую лавру и в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ. В обоих случаях священнослужителей подозревали в пропаганде «русского мира».
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска нанесли 11 ракетных, 7 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из РСЗО. Под ракетные удары попали населенные пункты в Харьковской, Донецкой и Запорожской области.
- Продолжается перегруппировка российских войск с целью усиления на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
- За сутки силы обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.
- В Луганской области россияне несут большие потери. На территории аннексированной ЛНР увеличилось количество гражданских больниц, используемых для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными.
В условиях войны оперативно проверить и независимо подтвердить такую информацию невозможно.
Вышгород, Киевская область
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.