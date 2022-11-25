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Александр Щербак / пресс-служба Кремля / EPA / Scanpix / LETA

Послезавтра мы в России отмечаем День матери. Это не какой-то пафосный шумный праздник, а день, наполненный особым содержанием. Понимаю, для вас, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому событию больше связано с мыслями о том, что с вашими мальчиками. А для тех, кто потерял сына — с мыслями об этой трагедии. Руководство страны разделяет эту боль.

Жизнь сложнее, чем то, что показывают на экранах телевизоров или в интернете — там вообще ничему нельзя доверять. Там много информационных атак, это оружие борьбы. Я предложил эту встречу, чтобы услышать ваши оценки.

Я с ребятами иногда по телефону говорю — с некоторыми напрямую, с некоторыми — через мам. Они герои. Ребята там не делят себя на какие-то касты, национальности. От этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь.

В 2014 году исходили из того, что удастся договориться, и Луганск и Донецк в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы к этому шли, но не чувствовали настроения людей. До конца невозможно было понять, что там происходит. Теперь очевидно, что воссоединение [с Россией] должно было произойти раньше.

Мы воюем не с украинцами, а с теми, кто им платит. Их используют как пушечное мясо. То, что ваш сын погиб, — это трагедия. Мы все смертные, все под господом и когда-нибудь умрем. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут — непонятно. И как уходят от водки или еще от чего-то.

Среди чиновников есть те, кто относится к семьям военнослужащих с холодком. Наша задача — избавиться от таких людей. Россия добьется целей . Министр обороны говорил, что госпитали заполнены на 38%. Мы оказались в зоне спецоперации из-за Запада. Сегодняшние события — путь к очищению.

Залог наших успехов — это единство. Россия — это люди, их традиция, культура, история, которые впитываются с молоком матери. Все благодаря вам.

Это приблизительный пересказ того, что говорил президент РФ Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников «специальной военной операции» (кстати, несколько участниц встречи оказались чиновницами). Цитаты приведены по сообщениям российских СМИ и отредактированы с сохранением общего смысла сказанного.

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