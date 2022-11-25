Кремль объявил, что Путин встретился с матерями участников войны в Украине На встречу пришли депутат-единорос, участница ОНФ и автор православного кино

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Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин встретился с матерями военнослужащих — участников «специальной военной операции», сообщила пресс-служба Кремля днем 25 ноября. Встреча прошла в резиденции президента в Ново-Огарево.

В начале своего выступления Путин сказал, что решил поговорить с матерями военнослужащих, чтобы «из первых уст» услышать их оценки, мнения, идеи, предложения. Он заверил, что постарается сделать так, чтобы все, о чем они будут говорить, учли и использовали в реальной жизни.

На встрече президент заявил, что ранее разговаривал с участниками войны в Украине. Он утверждает, что связывался с ними по телефону через их матерей.

Я с ними иногда говорю — по телефону с некоторыми говорил напрямую с ребятами. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня, тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. Это даёт мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда.

Судя по видеозаписям, которые распространила пресс-служба президента, во встрече участвовали 18 женщин. Издание «Можем объяснить» утверждает, что идентифицировало несколько участниц встречи. Среди них оказались московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, глава исполкома «Общероссийского народного фронта» в Подмосковье Юлия Белехова и член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова. По информации издания, ближе всего к Путину сидела режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Действительно ли их родственники воюют в Украине, точно неизвестно.

О встрече Владимира Путина с матерями участников войны стало известно несколько дней назад, 22 ноября. Участницы общественного движения «Совет матерей и жен», которое объединяет родственниц мобилизованных и срочников, раскритиковали администрацию президента, что никого из них не пригласили на встречу. Организатор совета Ольга Цуканова допускала, что на мероприятие пригласят «карманных матерей».

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