Война Двести семьдесят пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 ноября читайте здесь.

Главное:

Парламент Нидерландов объявил Россию «государством — спонсором терроризма».

Без электричества остается половина потребителей Киева, заявили власти города.

На севере Крыма в городе Армянск сработала система ПВО.

В Украине с начала войны пропали без вести 15 тысяч человек, заявила Международная комиссия по пропавшим без вести лицам.

Ангела Меркель заявила, что для нее «не было неожиданностью» нападение РФ на Украину.

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ до 3 декабря.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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