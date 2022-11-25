Война Двести семьдесят пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 ноября читайте здесь.
Главное:
- Парламент Нидерландов объявил Россию «государством — спонсором терроризма».
- Без электричества остается половина потребителей Киева, заявили власти города.
- На севере Крыма в городе Армянск сработала система ПВО.
- В Украине с начала войны пропали без вести 15 тысяч человек, заявила Международная комиссия по пропавшим без вести лицам.
- Ангела Меркель заявила, что для нее «не было неожиданностью» нападение РФ на Украину.
- Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ до 3 декабря.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Ангела Меркель — о российском вторжении в Украину
Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду.
Парламент Нидерландов объявил Россию «государством — спонсором терроризма»
За это решение, как пишет газета NRC Handelsblad, 24 ноября проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Российская армия «структурно и преднамеренно» обстреливает гражданские объекты в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра отметил, что решение парламента символическое, поскольку законодательство страны не предусматривает никаких последствий для тех, кого объявили «спонсором терроризма».
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ
Запрет продлен до 3 декабря.
Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Украина готова вернуть Крым как на поле боя, так и невоенным путем, заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы должны вернуть все земли, потому что я считаю, что поле боя — это путь, когда нет дипломатии. Если вы не можете полностью вернуть свои земли, война просто заморожена. Это вопрос времени, когда она возобновится», — сказал Зеленский во время интервью Financial Times.
Киев
На севере Крыма сработала система ПВО
Об этом заявили власти города Армянск. Подробности пока неизвестны.
Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.