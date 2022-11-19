The Bell выяснил имя создателя «Рыбаря». Это 31-летний бывший сотрудник пресс-службы Минобороны
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Создателем телеграм-канала «Рыбарь» является 31-летний военный переводчик-арабист, бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук. Об этом пишет The Bell.
После выхода первой части расследования о «Рыбаре», в которой The Bell выяснил личность одного из авторов «Рыбаря», с изданием связался один из читателей, знакомый с создателем канала — и поделился номером его телефона. По этому номеру The Bell удалось установить его личность.
Как отмечает The Bell, биография Звинчука «во всех деталях» совпадает с фактами, которые сообщал о своем создателе сам «Рыбарь» и раскрывал в чате канала пользователь под ником «RD», называвший себя его владельцем.
Как удалось выяснить The Bell, Звинчук родился в 1991 году во Владивостоке, отслужил в армии, а затем учился в Москве в Военном университете Минобороны на переводчика арабского языка. После вуза он как минимум до августа 2017 года работал в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, и ушел оттуда «из-за тяжелых и неблагодарных условий работы, которая к тому же невысоко оплачивалась».
The Bell связался со Звинчуком в телеграме. Первоначально собеседник заявил, что его «с кем-то перепутали». Но после сообщения о присутствии его аккаунта в чате «Рыбаря» и ссылки на его ЖЖ Звинчук написал: «Боже! Лучше деанон, чем читать то, что писал 20 лет назад». Тем не менее в дальнейшем разговоре с корреспондентом The Bell Звинчук не стал ни подтверждать, ни опровергать, что он является создателем или автором «Рыбаря», а последнее сообщение с прямым вопросом о том, так ли это, не стал даже читать.