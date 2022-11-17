The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

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Работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка», обстреливающей позиции ВСУ. Самопровозглашенная Луганская народная республика, 12 октября 2022 года. Авторы телеграм-канала «Рыбарь» собирают и публикуют координаты позиций ВСУ, как утверждается, «для облегчения работы союзных сил» Станислав Красильников / ТАСС

Издание The Bell выпустило расследование об авторах пророссийского телеграм-канала , который освещает военные действия в Украине. За время войны телеграм-канал набрал почти 1,1 миллиона подписчиков. Как отмечает The Bell, «Рыбарь» публикует подробные военные сводки и карты боев, а также координаты позиций ВСУ и украинских стратегических объектов. Как заявляют авторы канала, такие публикации появляются «для облегчения работы союзных сил».

В ходе освещения российского вторжения в Украину на «Рыбаря» ссылались в том числе CNN и Bloomberg, а также американский Институт изучения войны (ISW). При этом «Рыбарь», говорится в расследовании, единственный из самых популярных военных телеграм-каналов, который до сих пор оставался анонимным.

После выхода расследования The Bell об авторах «Рыбаря» в телеграм-канале опубликовали следующее сообщение:

Все тайное становится явным, нас раскрыли. Предлагаем ознакомиться с этим увлекательным фэнтези-рассказом. Пользуясь случаем, просим открыть окошко возможностей для нас и оплатить по достоинству наши услуги, а — наконец-то рассчитаться за мобилизационные ролики.

The Bell выяснил личность одного из авторов «Рыбаря» и назвал одним из сотрудников военкора

Сами создатели «Рыбаря» в марте 2020 года заявляли, что их двое — «военный переводчик — специалист по OSINT и политтехнолог, представитель старинной аристократии». Авторы канала сообщали, что у них есть «специфический опыт и багаж знаний, благодаря которым можем себе позволить с насмешкой говорить об уровне военно-аналитической экспертизы в России и постсоветском пространстве», а работают они «на поприще информационной борьбы и контрпропаганды во имя интересов российского государства».

The Bell выяснил личность одного из авторов «Рыбаря» — «политтехнолога, представителя старинной аристократии». По данным издания, его зовут Денис Щукин. Его аккаунт корреспондент The Bell обнаружила в чате «Рыбарная № 1», который существует с момента основания телеграм-канала и создан для общения активных подписчиков канала с авторами.

Денис Щукин зарегистрирован в телеграме под ником @real_pike. В чате с подписчиками он называл себя одним из администраторов «Рыбаря». Там же Щукин рассказал, что он немец, а свой род занятий описывал как «скорее управленец, но и политолог». Как выяснил The Bell, это 44-летний московский программист Денис Валерьевич Щукин.

По данным The Bell, Щукин родился в селе Овстуг Брянской области. В детстве Щукин жил в городе Димитров (сейчас Мирноград) Донецкой области в Украине. Затем переехал с семьей в Бишкек, где получил высшее образование по специальностям «инженер-программист» и «эксперт-страновед». В 2001 году Щукин получил российское гражданство вместо гражданства ФРГ в консульском отделе МИД России в Кыргызстане. Как минимум с 2002 года Щукин жил Москве, в 2002–2008 годах работал переводчиком по направлению «микроэлектроника с использованием технической и медицинской лексики» в Научно-исследовательском институте технологии и автоматизации производства. Согласно данным сервиса GetContact, у некоторых пользователей Щукин записан как «Денис Хакер», говорится в расследовании. В 2008 году его обвинили по двум «хакерским» статьям — в использовании вредоносных программ (273.1 УК РФ) и нарушении авторских прав (146.2 УК РФ). В материалах дела говорилось, что Щукин, «находясь в квартире, в которой расположен офис компании „ПК-Сервис“, установил на жесткий диск контрафактное ПО, используя вредоносную программу». В итоге Щукин избежал ареста. После этого Щукин работал чистильщиком в ГУП «Экзотехпром» и фирме «Колумбустур», входившей в сеть суши-баров «Якитория». В 2013–2014 годах стал гендиректором ООО «Небесная канцелярия», которое работало в разных сферах: от услуг консьержей до подрядных строительных работ. Кроме того, The Bell обнаружил несколько подписанных именем Дениса Щукина статей о самообороне в сборнике Минобороны РФ и материалов на сайте «Столетие» — издания Фонда исторической перспективы политолога Наталии Нарочницкой — члена Общественной палаты РФ и в прошлом члена Общественного совета при Минобороны.

Издание связалось с Щукиным через телеграм. На вопросы о создателях и авторах «Рыбаря» и работе канала он ответил: «На данном этапе это лишено смысла. Я не собираюсь деанонимировать сотрудников, выдавать что-то, что можно использовать против нас, а ведь вам это и надо (у вас ведь либеральное издание). Так что извините, но нет. Спасибо за беседу».

В «Рыбарной № 1» корреспондент The Bell обнаружила еще одного бывшего администратора чата с ником «RD» и ID @rea1_pike, который почти полностью совпадает с ID Щукина. В чате «RD» называл себя владельцем «Рыбаря» и общался с подписчиками на арабском. Он также рассказывал о том, что он из Владивостока, окончил Военный университет Минобороны, а также о своих длительных командировках в Сирию и Ирак.

The Bell полагает, что Денис Щукин и «RD» — один человек. В пользу этой версии говорит совпадение их ID в телеграме. Однако иногда в чате эти два аккаунта переписываются между собой, отмечает издание. Кроме того, их биографии не совпадают, а посты значительно отличаются по стилистике. Корреспондент The Bell попыталась связаться с «RD», но тот не ответил на запрос о комментарии.

В расследовании говорится, что с телеграм-каналом «Рыбарь» мог также сотрудничать военный корреспондент РИА «ФАН» Аббас Джума, который владеет арабским и английским языками.

Издание обнаружило в чате «Рыбарная № 1» еще двух модераторов. Один из них — пользователь под ID @Poumpoum, которого в чате называют «Луи» и «Луис». Как предполагает The Bell, он живет во Франции и ведет телеграм-канал ZZ.OZ.ZOZZ (4,5 тысячи подписчиков), где публикуются переводы постов «Рыбаря» на французский язык, и помогает с мониторингом франкоязычных ресурсов. «Луи» не ответил на вопросы журналистов.

Второй модератор — Ольга — общается в чате под ником @owlgasova и, судя по всему, живет в Петербурге. Согласно расследованию, помимо администрирования чата «Рыбаря» Ольга отслеживает военную повестку, в частности, связанную с Турцией. На сообщение корреспондента The Bell она ответила: «Вы меня с кем-то перепутали, к „Рыбарю“ не имею никакого отношения, а к деятельности вашего издания отношусь крайне настороженно, попрошу меня впредь не беспокоить».

К финансированию «Рыбаря» причастен Евгений Пригожин. После начала войны телеграм-канал заинтересовал ФСБ и Минобороны

В 2019 году, примерно через год после запуска телеграм-канала, «Рыбарем» заинтересовался бизнесмен Евгений Пригожин, рассказал The Bell сотрудник регионального отделения его медиахолдинга «Патриот». Пригожин выделил каналу финансирование, а с июня 2020 по август 2021 года «Рыбарь» вел на сайте РИА «ФАН» колонку, а также давал комментарии в подкасте «Международный ФАН». По словам источника, в редакции РИА «ФАН» автора «Рыбаря» знали как Дениса, который работал военным переводчиком в арабских странах.

Как утверждает источник, «Рыбарь» сотрудничал с Пригожиным не только в части развития телеграм-канала, но и выполнял некие бизнес-задачи в интересах структур бизнесмена. В чем они заключались, собеседник The Bell уточнить не смог. Однако Щукин, рассказал источник, с этими задачами не справился, после чего Пригожин отозвал финансирование и они с «Рыбарем» расстались «мирно».

The Bell пишет, что телеграм-канал также зарабатывает на рекламе, публикуя посты «проверенных клиентов». Собеседник издания, управляющий анонимным телеграм-каналом и общавшийся с создателями «Рыбаря», рассказал, что Щукин набрал пул «рекламодателей», позволяющий оплачивать работу редакции.

По словам собеседника The Bell, размещение одного поста в «Рыбаре» стоит от 200 тысяч рублей. Он отметил, что телеграм-канал заключает долгосрочные «информационные контракты», в том числе с Russia Today, РИА «ФАН» и сетью анонимных Z-каналов, которые связывают с АНО «Россия — страна возможностей» и первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

Стоимость работы редакции «Рыбаря» три собеседника The Bell, запустившие собственные телеграм-каналы, оценили в 1,8–3 миллиона рублей. Они также предположили, что около четверти ежемесячных расходов телеграм-канала идут на оплату работы По словам одного из источников издания, сотрудники телеграм-канала могут получать зарплаты значительно ниже рынка — около 30 тысяч рублей.

Один из собеседников The Bell утверждает, что после начала войны в Украине работой «Рыбаря» заинтересовались «представители ФСБ». Он предполагает, что в переговорах с ними создателям канала мог помочь Пригожин. После этого в телеграм-канале стали периодически публиковать информацию от ведомства. The Bell не удалось найти подтверждений этим словам источника.

В октябре на фоне критики действий Минобороны России «Рыбарь» попал в список телеграм-каналов и журналистов, которые якобы собирались проверить на предмет «фейков» и «дискредитации» армии. Как сообщал Mash, с просьбой о проверке в Роскомнадзор обратился лично глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

При этом за три дня до сообщений о проверке, пишет The Bell, «Рыбарь» опубликовал первые три рекламных поста о подготовке мобилизованных на полигонах Минобороны.

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