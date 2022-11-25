США «наживаются на войне в Украине и на собственных союзниках», говорят европейские чиновники Politico со ссылкой на источники утверждает, что это «начало раскола на Западе». Вот что говорится в их статье
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Война в Украине «начинает раскалывать партнеров по западной коалиции» — высокопоставленные чиновники в Брюсселе публично и в частном порядке обвиняют администрацию Джо Байдена в том, что США «наживаются на войне» в то время, как страны ЕС страдают от нее, пишет влиятельное политическое издание Politico со ссылкой на источники в Евросоюзе (анонимные и не только).
«Если смотреть на вещи трезво, США больше всего выигрывают от этой войны, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также они продают больше оружия», — заявил изданию один из европейских чиновников.
Американская политика «наносит двойной удар по европейской промышленности и торговле», рискуя настроить общественное мнение внутри ЕС против трансатлантического альянса и оказания военной помощи Украине, продолжает он. «Американцы — наши друзья — принимают решения, которые оказывают экономическое воздействие на нас», — очень аккуратно прокомментировал ситуацию в интервью Politico глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Главным источником напряженности в последние недели оказался американский «Закон о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act, IRA), принятый в августе 2022 года. Он предусматривает частичную налоговую реформу, в результате которой должна повыситься собираемость налогов, в основном с крупных корпораций. Также IRA подразумевает сокращение затрат на здравоохранение и направление 369 миллиардов долларов на финансирование экологически чистых источников энергии. Это крупнейший пакет мер в истории США, направленный на решение проблем, вызванных климатическим кризисом. По прогнозам, к 2030 году закон поможет сократить выбросы парниковых газов в США на 40% от пикового уровня 2005-го.
Документ, в частности, предусматривает налоговые льготы для американских производителей электрокаров и аккумуляторов. В Европе считают, что это причинит ущерб другим производителям и нарушит принципы свободной торговли. «США следуют внутренней политике, которая, к сожалению, носит протекционистский характер и дискриминирует их союзников», — заявил депутат Европарламента Тонино Пикула.
Вторжение России в Украину подталкивает европейскую экономику к рецессии, резко ускоряет темпы инфляции, а также сокращает поставки энергоресурсов, что грозит проблемами с отоплением этой зимой в ЕС. Пытаясь уменьшить зависимость от российской энергии, страны Евросоюза закупают сжиженный природный газ в США, но цена, которую платят европейцы, почти в четыре раза выше стоимости топлива в Америке.
Власти Франции открыто называют цены на газ из США «недружественными», а в Германии призывают Вашингтон проявить больше солидарности и помочь снизить затраты на энергоносители. Европейские министры и дипломаты, как отмечает Politico, «разочарованы» тем, что правительство Байдена фактически игнорирует влияние своей внутренней экономической политики на союзников в Европе.
Один из собеседников Politico утверждает, что когда лидеры ЕС обсуждали с Байденом на недавнем саммите G20 в Индонезии высокие цены на американский газ, тот, казалось бы, даже не был в курсе сложившейся ситуации. Подобная неосведомленность — серьезная проблема, однако официальные лица по обе стороны Атлантики согласны, что споры и раскол внутри западной коалиции на руку только Кремлю.
Представитель американской администрации в комментарии изданию заявил, что ценообразование для европейских покупателей газа регулируется частным рынком, это не результат намеренной политики или действий правительства США. В большинстве случаев разница между экспортными и импортными ценами достается не американским экспортерам, а компаниям, перепродающим газ внутри ЕС, утверждает чиновник.
Более дешевая энергия становится большим конкурентным преимуществом для американских компаний. К тому же многие транснациональные корпорации задумываются об инвестициях в США и переносе своих европейских предприятий по другую сторону Атлантики.
Для Байдена и демократов «Закон о снижении инфляции» стал значительным историческим достижением, зато в Брюсселе, как пишет Politico, он вызвал панику. «Вашингтон все еще наш союзник или нет?» — спрашивает один из европейских дипломатов (его имя в публикации не названо). Во французском МИДе считают субсидии, предусмотренные американским законом, дискриминационными и нарушающими принципы свободной конкуренции.
Более того, в кулуарах европейской политики «также растет раздражение» по поводу денег, поступающих в американский оборонный сектор. США остаются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, с начала войны администрация Байдена выделила Киеву вооружений на сумму более 15,2 миллиарда долларов. Евросоюз к настоящему моменту предоставил Украине военную помощь на сумму около восьми миллиардов евро.
По словам одного из высокопоставленных чиновников в Брюсселе, пополнение запасов некоторых вооружений может занять годы из-за проблем в цепочке поставок и производстве микросхем, которые используются в современных системах вооружения. Это порождает опасения, что оборонная промышленность США может получить еще больше прибыли от войны. В Пентагоне уже разрабатывают дорожную карту для ускорения продаж оружия на фоне растущего спроса из ЕС.
Как заявил Politico на условиях анонимности еще один европейский дипломат, с учетом доходов от торговли оружием американцы могли бы понять, что зарабатывать на газе столько, сколько они сейчас зарабатывают, — это «уже чересчур». Скидка на газ для Европы помогла бы сохранять единство взглядов внутри западной коалиции. Дипломат заключает: «Нехорошо создавать впечатление, что ваш главный союзник на самом деле извлекает огромную прибыль из ваших проблем».