Путин поручил создать ресурс с данными граждан, которые состоят на воинском учете

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Президент России Владимир Путин поручил министерству цифрового развития, Федеральной налоговой службе и Минобороны создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для «актуализации воинского учета».

Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

На этом портале, следует из указа, должны быть собраны данные о всех гражданах, которые состоят или должны состоять на воинском учете. Исключение — данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан. Руководство регионов, Минобороны и министерства цифрового развития должны до 30 декабря 2022 года преобразовать необходимые сведения в цифровую форму. Координировать ресурс будет военное ведомство.

Согласно приложению к указу, для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные граждан, как:

регистрация по месту жительства или пребывания;

наличие судимости;

наличие водительских прав, информация об имуществе;

состояние здоровья;

номера телефонов и адреса электронных почт;

участвуют ли такие граждане в медицинской деятельности, информация об образовании, спортивных разрядах и другое.

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21 сентября в России объявили мобилизацию. После этого появились сотни сообщений о том, что в армию призывают людей, которые имеют право на бронь или отсрочку, например, людей с тяжелыми заболеваниями или многодетных отцов. Военкоматы в том числе объясняли это неактуальными сведениями в базах данных.

Президент России Владимир Путин в середине октября признал, что при проведении мобилизации было много «бестолковщины». Он потребовал от глав регионов обновить базы и организовать работу «по-современному».

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что в России завершены мобилизационные мероприятия, при этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. В Кремле заявили, что отдельный указ президента не нужен, а «точка поставлена». Разбор «Медузы» показал, что без соответствующего указа мобилизация не завершена.

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Так завершена мобилизация в России или все-таки нет? Разбираемся в заявлениях Путина, Пескова и Минобороны 7 карточек