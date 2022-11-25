«Би-би-си» и «Медиазона» подтвердили гибель более 9 тысяч российских военных в Украине. 326 из них — мобилизованные
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«Русская служба Би-би-си», «Медиазона» и волонтеры подтвердили по открытым источникам, что по состоянию на 25 ноября на войне в Украине погибли 9311 российских военнослужащих.
По данным изданий, среди погибших — 326 мобилизованных. 290 из них погибли в Украине, еще 36 — на территории России, до отправки на фронт.
При этом, как отмечает «Би-би-си», реальные потери среди мобилизованных могут быть выше, поскольку во многих сообщениях о погибших в Украине военнослужащих не указывается их статус.
Больше всего подтвержденных потерь после девяти месяцев войны приходится на Краснодарский край (407 погибших), Бурятию (348 погибших) и Дагестан (345 погибших).
По подтвержденным данным, более 2500 погибших — это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные летчики.
По родам войск наибольшие потери понесли мотострелки (1675 погибших), десантники (1342 погибших), добровольцы (1050 погибших). Еще по 2265 погибшим нет информации, в каких войсках они служили.
Кроме того, по состоянию на 25 ноября журналистам удалось подтвердить гибель не менее 67 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.
Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более, чем 60 населенных пунктах России. Следовательно, по наиболее консервативной оценке, потери российской армии и Росгвардии в Украине могут составлять более 18 600 человек.
С начала войны Минобороны РФ только трижды сообщало о своих потерях в Украине, в последний раз — 21 сентября, в день начала мобилизации в России. Тогда министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе боевых действий погибли 5937 российских солдат.
В начале ноября глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что потери российских войск убитыми и ранеными превышают 100 тысяч человек. Он предполагает, что украинская сторона понесла аналогичные потери.
Утром 25 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что потери РФ достигают 86 тысяч военнослужащих.