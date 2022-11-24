Война Двести семьдесят четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 ноября читайте здесь.
Главные новости:
- Президент Украины Владимир Зеленский выступил на экстренном заседании Совбеза ООН, собранном из-за российских ракетных ударов. Он призвал осудить действия России.
- Постпред РФ при ООН возложил ответственность за гибель мирных жителей в Украине на работу системы ПВО.
- После обстрелов 23 ноября 70% Киева остается без электричества, сообщил мэр Виталий Кличко.
- В Белом доме опасаются, что Россия может применить в Украине химическое оружие, пишет Politico.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Лефортовский суд Москвы арестовал троих граждан Украины, подозреваемых в попытке совершения теракта на территории России. Об этом в суде рассказали «Интерфаксу».
Арестованных Янину Акулову, Антона Жуковского, Дмитрия Сергеева подозревают в покушении на теракт группой лиц, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Других подробностей суд не сообщил.
За последние две недели подразделения воздушно-десантных войск РФ, вероятно, были переброшены на Донецкий и Луганский участки фронта в Донбассе. Об этом пишет Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине.
Как отмечает ведомство, с сентября по октябрь большая часть существенно ослабленных частей ВДВ обороняла оккупированные территории Херсонской области на правом берегу Днепра.
Некоторые подразделения ВДВ, полагает ведомство, были укомплектованы мобилизованными. Несмотря на то что, эти плохо обученные военные могут ослабить потенциал ВДВ, власти России, вероятно, и дальше будут отправлять десантников на особенно важные участки фронта.
Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на Бахмут в Донецкой области, считают в британском минобороны.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Объем средств на валютных счетах и депозитах жителей РФ опустился до минимума за десять лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка России.
По состоянию на 1 ноября валютные вклады россиян в долларовом выражении составляли 59,7 миллиарда долларов. Это на 37,9% меньше, чем было в начале года.
Максимальными темпами размеры валютных счетов уменьшались сразу после начала войны — в марте (минус 8,7 миллиарда) и в апреле (минус 9,9 миллиарда).
В Евросоюзе официально подтвердили, что послы стран ЕС не смогли согласовать позицию по потолку цен на российскую нефть. Переговоры будут продолжены, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Вчера «Медуза» рассказывала, что пропагандисты раскритиковали и назвали «предателем» другого блогера — тиктокера Даню Милохина за исполнение гимна Украины.
19 ноября во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем Милохин начал исполнять гимн России. Бабич выразил недовольство, на что Милохин ответил: «А что не так, я пел гимн своей страны». После этого тиктокер согласился на предложение вместе спеть гимн Украины.
Блогера Некоглая (настоящее имя Николай Лебедев) выдворили из России за миграционные нарушения. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Лебедев — гражданин Молдовы. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства после того, как он записал тикток-пародию на видео с российским военным, который отбрасывал от себя гранаты из окопа на фронте в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки ВСУ отразили атаки противника в районах Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Марьинки, Озеряновки, Опытного и Яковлевки Донецкой области.
- Войска РФ за минувшие стуки нанесли 78 ракетных и 23 авиационных удара, совершили более 70 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
- В рамках массированного удара по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях российские военные выпустили 67 крылатых ракет и 10 беспилотников. Из них ВСУ сбили 51 ракету и пять беспилотников.
- Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по двум позициям зенитных ракетных комплексов РФ.
- Ракетные войска и артиллерия Украины поразили четыре района сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, позицию противовоздушной обороны и еще один «важный объект» противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В Белом доме опасаются, что Россия может применить в Украине химическое оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Пентагоне и администрации президента США Джо Байдена.
В Вашингтоне считают возможным такое развитие событий, если российские войска продолжат терять позиции — использование химического оружия может предварять ядерную конфронтацию с НАТО.
В Белом доме полагают, что Москва в том числе может прибегнуть к использованию оружия, подобного тому, которое применялось при отравлении Алексея Навального.
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Среди множества видов глобального неравенства — неравенство в производстве научного знания. Страны «глобального Юга», среди которых много бывших колоний, подходят к решению этой проблемы с помощью «деколонизации» учебных процессов.
Интеллектуалы и ученые, представляющие незападные культуры, годами отстаивали свою самостоятельность и бросали вызов «интеллектуальной власти» Запада. Российские ученые и администраторы науки могли бы многому научиться у коллег из постколониальных стран.
Социолог Иван Кисленко, приглашенный исследователь проекта Dimensions of Europeanization («Измерения европеизации») в Университете Граца (Австрия), в статье для рубрики «Идеи» замечает, что российские власти, несмотря на декларируемое стремление включиться в постколониальные процессы — и даже возглавить их — делают нечто противоположное. Они сжигают те самые мосты с миром, которые позволили бы российской общественной мысли доказать свою ценность и постепенно занять достойное место в мировой интеллектуальной жизни.
70% Киева остается без электричества
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, власти делают все, чтобы вернуть свет «как можно быстрее», однако точные сроки будут зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.
Киев остался без воды и электричества в результате российских обстрелов днем 23 ноября. Аварийные отключения происходили во всех регионах Украины; Киевская, Одесская и Черниговская области оказались обесточены полностью.
Евросоюз утвердил введение потолка цен на нефть из РФ в рамках восьмого пакета санкций в начале октября. Позже страны «Большой семерки» и Австралия также достигли аналогичной договоренности. Однако до сих пор представители государств не могли согласовать уровень ограничения.
Последствия обстрела 23 ноября в Вышгороде (Киевская область)
В результате обстрела Вышгородского района погибли не менее четырех человек, еще 35 ранены, повреждены четыре дома, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя возложил на украинскую ПВО ответственность за жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры в Украине. Об этом он заявил на экстренном заседании Совбеза ООН.
Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась.
По его словам, Россия наносит удары по украинским объектам инфраструктуры в ответ на поставки странами Запада оружия Украине.
Постпред отметил, что российские войска продолжат наносить удары, пока Киев не займет «реалистичную позицию» и не вернется за стол переговоров. При этом постпред не уточнил, как удары по гражданской инфраструктуре сказываются на боеспособности ВСУ.
В 23:00 по Киеву (полночь по Москве) Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание. Об этом попросила Украина после того, как Россия нанесла новые удары по территории страны 23 ноября.
На заседании выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал осудить действия России, лишить ее права вето, поддержать украинскую «формулу мира», а также отправить в Украину миссию экспертов для изучения состояния критически важной инфраструктуры.
«Нужно оценить повреждения и разрушения. Нужно зафиксировать, что это удары именно по инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь десятков миллионов людей», — заявил он.
Здравствуйте. «Медуза» возобновляет регулярную трансляцию, где будет следить за ходом войны в Украине и связанными с этим событиями.