Война Двести семьдесят четвертый день

За последние две недели подразделения воздушно-десантных войск РФ, вероятно, были переброшены на Донецкий и Луганский участки фронта в Донбассе. Об этом пишет Минобороны Великобритании в своем ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине.

Как отмечает ведомство, с сентября по октябрь большая часть существенно ослабленных частей ВДВ обороняла оккупированные территории Херсонской области на правом берегу Днепра.

Некоторые подразделения ВДВ, полагает ведомство, были укомплектованы мобилизованными. Несмотря на то что, эти плохо обученные военные могут ослабить потенциал ВДВ, власти России, вероятно, и дальше будут отправлять десантников на особенно важные участки фронта.

Потенциальные оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Кременная-Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций на Бахмут в Донецкой области, считают в британском минобороны.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.