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Власти России и Украины провели очередной обмен военнопленными, сообщили представители обеих сторон 23 ноября.

В Украину из плена вернулись 35 военных и один гражданский, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. «Среди освобожденных — ребята, защищавшие Мариуполь, были на „Азовстали“, а также нацгвардейцы, взятые в плен на Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения», — заявил Ермак. У освобожденного гражданского, по его словам, ампутирована нога.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что «в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 35 российских военнослужащих». Освобожденных военных отправят в Москву на лечение и реабилитацию.

Ранее назначенный Россией глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил, что 23 ноября прошел обмен пленными «по формуле 35 на 35». По его словам, среди освобожденных — четверо человек из ДНР и двое из ЛНР.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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