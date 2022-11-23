Запорожская АЭС обесточена

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Запорожская атомная электростанция возле аннексированного города Энергодар днем 23 ноября отключилась от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Станция перешла на питание от аварийных дизель-генераторов, чтобы получить энергию, необходимую для охлаждения реактора и «других важных функций ядерной безопасности и защиты», заявил Гросси, ссылаясь на данные сотрудников МАГАТЭ, которые работают на ЗАЭС.

По словам сотрудников МАГАТЭ, станция потеряла доступ к внешнему энергоснабжению в 15:30 по местному времени — после сообщений о массированном ракетном ударе по энергетической инфраструктуре Украины.

Украинский «Энергоатом» и назначенные Россией власти аннексированного Энергодара также заявили, что ЗАЭС обесточена.

Во время ракетного удара по объектам энергетики Украины днем 23 ноября, как рассказали в «Энергоатоме», из-за снижения частоты в энергосистеме страны на Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой атомных электростанциях сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки АЭС автоматически отключились. Станции продолжили работу в проектном режиме без выработки электроэнергии в энергосистему.

Во время войны Запорожская АЭС несколько раз отключалась от национальной энергосети, последний раз — в начале ноября (тогда внешнее электроснабжение восстановили за два дня).

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