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Следственный изолятор «Матросская тишина» Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следственные изоляторы в России переполнены, и одна из причин этого — размещение в них граждан Украины, захваченных в плен в ходе войны, следует из статьи «Коммерсанта», опубликованной 30 мая.

По словам члена Совета по правам человека при президенте РФ Евы Меркачевой, в московских СИЗО, рассчитанных на девять тысяч арестантов, сейчас содержатся на 2,7 тысячи человек больше; в изоляторах «Бутырка» и «Матросская тишина» лимит превышен соответственно на 29% и 27,7%. «Люди спят на полу. Полно больных, инвалидов, которые спят вповалку. Вся система из-за перелимита рушится: цензоры не успевают читать письма, сотрудники не успевают забирать посылки с почты, разносить передачи по камерам, выводить в баню и на прогулки», — цитирует ее «Коммерсант».

В некоторых регионах, по словам Меркачевой, переполнение СИЗО может быть связано со в Украине. По словам правозащитницы, ей известно о помещении граждан Украины в СИЗО Ростовской области, где и так содержится «большое количество» арестантов. По ее мнению, речь идет об украинцах, попавших в плен, а затем ставших фигурантами уголовных дел.

Примечание «Медузы». Побывавшие в российском плену граждане Украины — в том числе гражданские — рассказывали, что их держали в СИЗО приграничных регионов. При этом никакой информации об уголовных делах против них не было.

Руководитель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко отметил, что размещение пленных вместе с «обычными арестованными гражданами» «исключено». Как следует из комментариев нескольких собеседников «Коммерсанта», отдельные СИЗО освобождают под пленных, что ведет к переполнению других изоляторов. Это происходит, по неофициальным данным, не только в Ростовской, но и в Волгоградской и Воронежской областях. Юрист фонда Алена Савельева заявила, что организации известно об «освобождении» колоний и СИЗО в приграничных регионах, однако о причинах источники не сообщают.

«СИЗО-2 в Камышине разгрузили, там только украинцы. То же самое и в ИК-19 в Суровикино», — заявил «Коммерсанту» источник, близкий к волгоградскому управлению ФСИН.

Проблема переполнения СИЗО, по словам опрошенных газетой юристов и правозащитников, является в России «хронической». О постоянном превышении лимита в изоляторах «Коммерсанту» рассказали собеседники из Ростовской области, Ставропольского края, Иркутской области, Бурятии, а также Крыма и Севастополя. В то же время в ряде других регионов журналистам заявили, что такой проблемы у них нет.

Несколько опрошенных «Коммерсантом» экспертов назвали одной из главных причин стремление следователей просить суд именно об аресте, а не о других мерах пресечения. «Отправка в СИЗО идет уже бездумно, по привычке всех сажают с заученными формулировками „может скрыться“, „может оказать давление на свидетелей“», — сказал глава ОНК Ростовской области Игорь Омельченко. Юрист фонда «Русь сидящая» Алена Савельева также упомянула длительные сроки следствия, а Ева Меркачева — задержку следственных действий из-за пандемии коронавируса.

19 мая во ФСИН заявили, что по состоянию начало месяца переполнение отмечалось в 50 из 203 российских СИЗО. Представитель ведомства отмечал, что в 2021 году 44% арестантов обвинялись по преступлениям небольшой и средней тяжести, а «практически каждый четвертый поступивший в СИЗО» был потом освобожден «без фактического наказания в виде лишения свободы». Во ФСИН предложили поднять минимальный срок возможного наказания, при котором обвиняемого можно отправлять в СИЗО (сейчас он составляет три года лишения свободы).

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