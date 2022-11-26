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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 25 ноября раскритиковал власти Киева за плохое развертывание «пунктов несокрушимости» — мест с теплом и светом, куда можно прийти при длительном отключении энергии.

Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. <…>

Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня.

По словам Зеленского, в момент его обращения в городе 600 тысяч человек оставались без света, причем многие «более 20 или даже 30 часов».

Президент Украины также заявил, что по состоянию на вечер 25 ноября отключения электричества касаются 6 миллионов человек по всей стране, и призвал граждан «по-прежнему бережно потреблять электричество» и не включать «сразу несколько мощных электроприборов», если у них появился свет.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утром 26 ноября заявил, что «киявляне жалуются на несоответствие информации о работе пунктов несокрушимости».

Власти Киева к моменту публикации новости публично не отреагировали на критику главы государства. Ранее 25 ноября мэр Виталий Кличко говорил, что в городе развернуты 400 «пунктов обогрева». Он сказал, что туда можно прийти «подзарядить гаджеты» и «выпить чаю», если в доме не было электричества больше суток. Из его слов также следовало, что не во всех пунктах есть интернет.

В последние месяцы Россия регулярно наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего украинские города оказываются без света и, как следствие, водоснабжения и теплоснабжения.