Российского журналиста Илью Азара не пустили на рейс из Берлина в Ригу, куда он летел по долгосрочной визе Латвии

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Журналист издания «Новая газета Европа» Илья Азар сообщил, что его не пустили на рейс авиакомпании Air Baltic из Берлина в Ригу с , выданной Латвией. Об этом он рассказал в своих соцсетях вечером 27 ноября.

«[В аэропорту] сослались на текст , который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение — . Все мои объяснения, что вообще-то все равно наоборот, и наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке», — написал Азар.

Журналист опубликовал документ, который ему выдали сотрудники компании Swissport, обслуживающей аэропорты многих городов. В нем сказано, что гражданам РФ запрещен въезд и транзит, но это не распространяется на людей с транзитными (категория A) и туристическими (категория C) визами. «В Swissport тоже очень удивлены произошедшим, считают, что это ошибка», — сказал Азар.

После вторжения России в Украину Латвия практически перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. При этом некоторые россияне, в том числе журналисты независимых изданий, после начала войны смогли въехать в Латвию по долгосрочным национальным визам.

В сентябре Евросоюз приостановил соглашение с Россией об упрощенной выдаче виз. Литва, Латвия, Эстония и Польша ввели запрет на въезд россиян с туристическими визами.

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