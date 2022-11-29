В Твери отменили съемки фильма «Музыкант» о войне в Украине. После появления на улицах города бронетехники с украинскими флагами

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Администрация Твери приняла постановление, которым отменила в городе съемки художественного фильма «Музыкант» о войне РФ против Украины «с использованием военной техники с иностранной символикой и флагами». Об этом сообщает тверское издание «Афанасий-бизнес» со ссылкой на заявление правительства региона.

«Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей и широкий общественный резонанс», — заявили в правительстве.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал недопустимым «то, что на улицах Твери появляется военная техника с флагами иностранного государства».

26 ноября на улицах Твери заметили колонну военной техники, в том числе бронетехнику, с флагами Украины. В администрации Твери сообщили, что в городе снимают фильм о «специальной военной операции» в Украине, из-за чего несколько улиц перекрыли.

В мэрии Твери отметили, что фильм снимают «при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры РФ». Тверские СМИ писали, что речь идет о фильме «Музыкант», на который в местных пабликах набирают массовку.

В октябре министерство культуры РФ сообщило, что выделило государственные субсидии на фильм «Музыкант» режиссера Давида Дадунашвили и продюсера Софьи Митрофановой. В ведомстве говорили, что «фильм повествует о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации Вооруженных Сил РФ».

«Музыкантами» иногда называют наемников из , а саму ЧВК — «оркестром».