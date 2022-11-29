В Москве полиция доставила в военкомат художника Даниила Шершнева, выступавшего против войны Через несколько часов его отправили в воинскую часть под Тверью

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В Москве сотрудники уголовного розыска в штатском задержали 23-летнего художника Даниила Шершнева, выступавшего против войны. Об этом сообщили его девушка Екатерина и друзья из арт-лаборатории «Кружок».

Люди в штатском, назвавшиеся представителями уголовного розыска, задержали Шершнева вечером 28 ноября в подъезде дома, где он снимал квартиру, рассказали друзья художника. В ответ на замечания о незаконности этих действий, по их словам, художнику пригрозили: «Сам не пойдешь — мы тебя скрутим и силой увезем». При этом, утверждает Екатерина, Шершнев не состоял на воинском учете и не имеет военного билета.

После задержания художника доставили в военкомат, а затем — в пункт распределения. Мать Шершнева и адвоката, приехавших туда, к нему не пустили, а самому художнику не дали возможности предоставить справки о состоянии здоровья и связаться с родными. Юрист Арсений Левинсон, консультирующий родных Шершнева, сообщил, что у художника язвенная болезнь.

Спустя несколько часов Шершнева отправили в воинскую часть в Тверской области для прохождения срочной службы, рассказала Екатерина. По словам друзей, его отправили служить в железнодорожные войска.

Сам художник, которому удалось связаться с близкими по дороге в часть, заявил, что сотрудники военкомата фальсифицировали все необходимые документы, подписав их вместо него.

«Даниил — наш друг, человек и художник, он не солдат, и не только этого бы сам не выбрал из своих убеждений, но и не стал бы по состоянию здоровья», — заявили в лаборатории «Кружок».

В феврале, после начала российского вторжения в Украину, Шершнев опубликовал в фотографию в толстовке «Russia». К оригинальной надписи с названием страны он добавил несколько слов — так, что получились лозунги: .

В том же посте художник назвал войну «дерьмом» и призвал распространять информацию о том, что происходит в Украине. Деньги от продажи толстовки Шершнев пообещал отправить украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

После сообщений о задержании Шершнева пост об этом был удален.

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