Источники «Медузы»: Кудрин может получить временную должность в «Яндексе», а после раздела компании возглавить ее российскую часть

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Алексей Кудрин, который, как ожидается, покинет пост главы Счетной палаты и перейдет в «Яндекс», сначала займет в компании временную должность, например, советника. Об этом рассказал источник «Медузы», близкий к руководству «Яндекса».

«Это должно быть, с одной стороны, солидно, с другой стороны, такой должности нет, так что ее должны создать», — сказал он.

29 ноября, подтвердил собеседник «Медузы», в Стамбуле проходит заседание совета директоров «Яндекса», на которое приехал Кудрин. На совете директоров, по его данным, Кудрину предложат, скорее всего, временную должность. Примерно через месяц после завершения формальных процедур, вероятно, состоится «большое» назначение.

«Скорее всего, в новой российской структуре останется миноритарная доля материнской голландской компании. По одной из версий, он [Кудрин] станет председателем совета директоров новой российской структуры и членом совета директоров голландской компании, которая сейчас головная, а после разделения будет сторонней», — рассказал источник «Медузы», знакомый с планами реструктуризации «Яндекса».

«Медуза» несколько месяцев назад писала, что Кудрина хотят пригласить в руководство «Яндекса». «Агентство» и Forbes, в свою очередь, сообщали, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании за переход в «Яндекс» и помощь в разделе его активов. По данным источников «Медузы», Кудрин просил президента Путина согласовать свой переход из ведомства в компанию еще 15 сентября. В Кремле факт такой встречи отрицали.

Подробнее об этом Источники «Медузы»: в руководство «Яндекса» хотят пригласить Алексея Кудрина

25 ноября РБК и The Bell сообщили, что Кудрин согласовал с Путиным свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. В тот же день в «Яндексе» подтвердили, что планируют разделить компанию на российский и международный бизнесы, о чем «Медуза» также сообщала несколько месяцев назад. 29 ноября в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты.

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