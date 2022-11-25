«Яндекс» подтвердил планы по разделению компании на российский и международный бизнесы

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«Яндекс» рассматривает возможность разделения компании на российский и международный бизнесы. Об этом, сообщает «Интерфакс», говорится в заявлении «Яндекса».

В рамках разделения компании головная структура Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, выйдет из числа владельцев российского бизнеса. К нидерландской компании перейдут международные части направлений «облаков», беспилотников и образования. Название компании при этом планируют изменить.

Бренд «Яндекс» останется за российской структурой. Бизнес в РФ также выделят в отдельную группу компаний и передадут в «управление менеджмента» «Яндекса», говорится в заявлении. Как будет осуществляться это управление, не уточняется.

Другие детали корпоративной реструктуризации пока не раскрываются, отмечает агентство. Процедура должна быть одобрена акционерами Yandex N.V. Дата проведения годового собрания пока неизвестна.

«Эти изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов „Яндекса“ на всех рынках. „Яндекс“ продолжит развиваться как частная независимая группа компаний, работать на открытом рынке и конкурировать с локальными и глобальными игроками», — говорится в заявлении.

Как отмечает «Интерфакс», на фоне корпоративных новостей акции «Яндекса», дешевевшие 25 ноября на «Московской бирже» на 0,5%, начали расти в пределах 1% — до 2150 рублей за штуку.

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О том, что «Яндекс» собирается разделиться на две компании — российскую и международную, источники «Медузы» сообщали в апреле. Один из собеседников утверждал, что сотрудники попросили «Яндекс» предоставить им возможность зарабатывать в других странах.

По словам собеседников «Медузы», среди вариантов размещения международного «Яндекса» рассматривались Ереван и Тель-Авив. Источники также сообщали, что на «Яндекс» планирует развивать на международном рынке сервисы «Яндекс.Облако» и беспилотники. Тогда пресс-служба «Яндекса» заявляла, что никаких планов по разделению компании нет.

Как ранее сообщала «Медуза», в руководство «Яндекса» хотят пригласить главу Счетной палаты Алексея Кудрина. По данным источников, Кудрин попросил президента РФ Владимира Путина согласовать свой переход из ведомства в компанию на встрече 15 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицал факт такой встречи.

РБК и The Bell сообщили, что еще на одной встрече, которая состоялась 24 ноября, Кудрин согласовал с Путиным свой переход в «Яндекс» и раздел активов компании. По информации «Агентства» и Forbes, основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании за помощь в разделе ее активов.