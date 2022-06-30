Источники «Медузы»: в руководство «Яндекса» хотят пригласить Алексея Кудрина

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сергей Карпухин / ТАСС

Акционеры «Яндекса» рассматривают возможность приглашения в руководство компании бывшего вице-премьера и министра финансов РФ, нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к «Яндексу». Эту же информацию подтвердил другой собеседник из окружения руководства «Яндекса»; по его словам, на эту тему «идут переговоры».

«Медуза» обратилась за комментариями в Счетную палату и «Яндекс». В пресс-службе Счетной палаты ответили, что не располагают такой информацией. «Алексей Леонидович находится на своем рабочем месте, подводим итоги второго квартала», — добавили там.

В пресс-службе «Яндекса» ответили следующее:

Ни о каких планах Алексея Кудрина стать сотрудником «Яндекса» нам неизвестно. С командой Алексея Кудрина мы проводили несколько рабочих встреч за последние два-три года, на которых обсуждали возможности развития цифровых проектов.

3 июня Евросоюз внес в санкционный список основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Его фамилия фигурирует в шестом пакете санкций против России, введенных из-за войны в Украине. После этого «Яндекс» объявил, что Волож покидает все посты в компании: он вышел из совета директоров, снял с себя полномочия генерального директора и уволился со всех руководящих должностей в дочерних международных компаниях.

Как ранее выяснила «Медуза», после 24 февраля руководство «Яндекса» задумалось о разделении компании на две части — российскую и международную. В качестве штаб-квартиры новой структуры рассматривался Тель-Авив. В то же время «Яндекс» начал искать покупателей на российские активы: поисковик, почту и сервис «Кинопоиск». Источники в окружении Воложа говорили, что в числе потенциальных покупателей фигурировали «Сбер» и «Ростех».

Читайте также

Мы замучились бороться Как российское вторжение в Украину раскололо «Яндекс». Расследование Светланы Рейтер

Читайте также

Мы замучились бороться Как российское вторжение в Украину раскололо «Яндекс». Расследование Светланы Рейтер

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь